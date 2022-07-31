ЗСУ відбили декілька атак, але окупанти просунулися біля Авдіївки: зведення Генштабу

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала, підрозділи Білорусі охороняють кордон в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту у Чернігівській області.

Схід

На Харківському напрямку окупанти обстріляли з артилерії Харків, а також населені пункти Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка. Армія РФ завдала авіаудару неподалік Старого Салтова. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

В районі Серебрянки російські розвідники намагалися виявити позиції наших військ, успіху не мали та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.

Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Південь

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та намагався зірвати плани ЗСУ для відновлення наступу. Окупанти застосовують наявні важке озброєння для обстрілів позицій наших військ, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.

В акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля Росія зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства, ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури.

В готовності до ударів високоточною зброєю перебувають чотири носії крилатих ракет.