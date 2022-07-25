ВСУ отбили наступления оккупантов на трех направлениях, - Генштаб

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении российская армия осуществляла огненное поражение позиций ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций подразделений Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного, а авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях в целях сковывания действий ВСУ оккупанты осуществляли обстрелы позиций со ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки, вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Южнобужском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря, также был нанесен авиационный удар неподалеку от Белогорки.