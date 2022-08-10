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ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Великой Камышевахи на Славянском направлении, вели штурмы на Харьковском и Бахмутском направлениях и возле Авдеевки и Песков. Все попытки завершились неудачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в среду, 10 августа.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Беларусь начала собрание с подразделениями территориальной обороны с привлечением военнообязанных запаса. Опасность с территории Беларуси сохраняется.

В Северском направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

В Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Нанес авиационный удар возле Гусаровки. В целях улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка, но неудачно. Вынуждены были убегать назад.

На Славянском направлении возле Великой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, успеха не имел, отошел.

Враг вел наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Пытался вести разведку боем недалеко от Лозового. Попал под точный огонь ВСУ, понес потери и хаотично отступил.

Как сообщалось, украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.

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