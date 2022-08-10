ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Білорусь розпочала збори з підрозділами територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних запасу. Небезпека з території Білорусі зберігається.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстрілювати населенні пункти Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку БПЛА. Завдав авіаційного удару біля Гусарівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка, але невдало. Змушені були тікати назад.

На Слов’янському напрямку біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов.

Ворог вів наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч та відійшов.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового. Потрапив під точний вогонь ЗСУ, зазнав втрат та хаотично відступив.