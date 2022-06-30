ВСУ отбили атаки у Славянска, а у оккупантов частичный успех под Лисичанском, - Генштаб

Длятся 127 сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Главные события сегодняшнего дня на фронте:
На Волынском, Полесском и Сиверском вооруженные силы Республики Беларусь и России применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах.
На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары неподалеку Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков.
На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое-Мазановка наши воины успешно отбили. Штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное успеха не имели.
На Лисичанском направлении противник ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.
На Южнобугском направлении оккупанты вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".