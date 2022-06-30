ЗСУ відбили атаки біля Слов'янська, а в окупантів частковий успіх під Лисичанськом, - Генштаб

Триває 127 доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Головні події сьогоднішнього дня на фронті:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках збройні сили республіки Білорусь та Росії застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах.
На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.
На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке - Мазанівка наші воїни успішно відбили. Штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне успіху не мали.
На Лисичанському напрямку противник веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.
На Південнобузькому напрямку окупанти вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".