ВСУ отбили атаки врага вблизи 5 населенных пунктов, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Великая Писаревка Сумской области.

На других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотове, Борщова;

на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Никольское Дибровное;

на Краматорском направлении - возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григоровки, Ивано-Дарьевки и Спорного;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Зайцевое, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;

на Авдеевском направления обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времовка;

на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, враг вел воздушную разведку с применением БпЛА - зафиксировано 36 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

В целом, за последние дни, более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. На отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны осуществила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

За минувшие сутки, в результате огневого воздействия ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесен поражения восемнадцати пунктам управления различного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Тем временем на освобожденных территориях, деокупированые громады возвращаются к жизни. Проводится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные меры. Возобновлена работа Нацполіції. Полицейские фиксируют многочисленные преступления врага на украинской земле, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, ведь оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома.