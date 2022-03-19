ВСУ отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях, уничтожив взвод пехоты, 8 танков и 11 БМП

Военные ВСУ отразили атаки российских войск, когда те пытались прорваться на некоторых направлениях. Оккупанты понеси существенные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, рашисты в очередной раз попытались прорвать оборону украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пятницу, 18 марта, сразу на нескольких направлениях. Но в итоге было уничтожено 8 вражеских танков, 11 БМП и взвод пехоты. "Запомните, российские оккупанты, - хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем! Победа будет за нами! Слава Украине!" - отмечается в сообщении.