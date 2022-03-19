ВСУ отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях, уничтожив взвод пехоты, 8 танков и 11 БМП

Военные ВСУ отразили атаки российских войск, когда те пытались прорваться на некоторых направлениях. Оккупанты понеси существенные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, рашисты в очередной раз попытались прорвать оборону украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пятницу, 18 марта, сразу на нескольких направлениях. Но в итоге было уничтожено 8 вражеских танков, 11 БМП и взвод пехоты.
"Запомните, российские оккупанты, - хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем! Победа будет за нами! Слава Украине!" - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира полка ВДВ РФ Сергея Сухарева и его заместителя. Первый воевал на Донбассе и в Чечне.
Напомним, перед этим в Генштабе ВСУ констатировал деморализацию вражеских войск, и рассказали о планах РФ перебросить в Украину подразделения из военной базы в Армении.
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