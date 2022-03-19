ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, знищивши взвод піхоти, 8 танків та 11 БМП

Військові ЗСУ відбили атаки російських військ, коли ті намагалися прорватися на деяких напрямках. Окупанти зазнали істотних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, рашисти вчергове спробували прорвати оборону українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п'ятницю, 18 березня, відразу на декількох напрямках. Проте в підсумку було знищено 8 ворожих танків, 11 БМП і взвод піхоти. "Запам'ятайте, російські окупанти, - хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо! Перемога буде за нами! Слава Україні" - наголошується в повідомленні.