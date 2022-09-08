ВСУ отбили 9 вражеских атак, у россиян проблемы с логистикой в Херсонской области, - Генштаб
Украинские военные отбили вражеские атаки в районе девяти населенных пунктов. Тем временем у российских оккупантом проблемы с логистическим обеспечением на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Россияне постоянно ведут воздушную разведку беспилотниками, продолжают принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.
В течение 8 сентября оккупанты нанесли:
- 4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков, есть жертвы среди гражданского населения;
- 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки.
- 10 обстрелов из РСЗО "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.
На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории из воздушного пространства и территории страны.
На других направлениях захватчики продолжили огневое поражение по военным и гражданским объектам:
- на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Великий Прикол и Проходы Сумской области;
- на Харьковском направлении - велись обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;
- на Славянском направлении - атаковали Славянск, Вернополье, Долину, Краснополье и Новую Дмитровку;
- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Роздолевка;
- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Нью-Йорк и Веселое;
- на Авдеевском направлении - в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;
- на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;
- на Запорожском направлении - вблизи Новоандреевки, Новополя и Времевки;
- на Южнобугском направлении - в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленая Роща, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврическое, Миролюбовка и Ивановка.
В результате успешных действий партизанского движения, во взаимодействии с артиллерией Сил обороны, подразделения противника имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.
Для противодействия утечке информации о перемещении вражеских подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное Вооруженные силы РФ усилили фильтрационные меры.
Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения россиян. Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибровное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
В течение 8 сентября, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводних опорных пунктов, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса оккупантов.
Подразделения ПВО украинских войск уничтожили два беспилотника противника. Потери врага уточняются.
Напомним, ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.
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