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ВСУ отбили 9 вражеских атак, у россиян проблемы с логистикой в Херсонской области, - Генштаб

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Четверг 08 сентября 2022 18:34
ВСУ отбили 9 вражеских атак, у россиян проблемы с логистикой в Херсонской области, - Генштаб Фото: ВСУ отбили 9 вражеских атак, у россиян проблемы с логистикой в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные отбили вражеские атаки в районе девяти населенных пунктов. Тем временем у российских оккупантом проблемы с логистическим обеспечением на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Россияне постоянно ведут воздушную разведку беспилотниками, продолжают принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

В течение 8 сентября оккупанты нанесли:

  • 4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков, есть жертвы среди гражданского населения;
  • 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки.
  • 10 обстрелов из РСЗО "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории из воздушного пространства и территории страны.

На других направлениях захватчики продолжили огневое поражение по военным и гражданским объектам:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Великий Прикол и Проходы Сумской области;
  • на Харьковском направлении - велись обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;
  • на Славянском направлении - атаковали Славянск, Вернополье, Долину, Краснополье и Новую Дмитровку;
  • на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Роздолевка;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Нью-Йорк и Веселое;
  • на Авдеевском направлении - в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;
  • на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;
  • на Запорожском направлении - вблизи Новоандреевки, Новополя и Времевки;
  • на Южнобугском направлении - в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленая Роща, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврическое, Миролюбовка и Ивановка.

В результате успешных действий партизанского движения, во взаимодействии с артиллерией Сил обороны, подразделения противника имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.

Для противодействия утечке информации о перемещении вражеских подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное Вооруженные силы РФ усилили фильтрационные меры.

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения россиян. Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибровное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.

В течение 8 сентября, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводних опорных пунктов, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Подразделения ПВО украинских войск уничтожили два беспилотника противника. Потери врага уточняются.

Напомним, ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

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Генштаб ВСУ
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