ВСУ отбили 6 вражеских атак, россияне ведут разведку беспилотниками на юге, - Генштаб

Россияне продолжают тактику террора и запугивания гражданского населения Украины. Они в очередной раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных городов. Под удары ракет и залпы РСЗО попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в городах Харьков, Запорожье, Константиновка, Славянск и Краматорск. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцевое, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка.

В целом, в течение 12 сентября оккупанты нанесли 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На других направлениях захватчики обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении - в районах Константиновки и Удов;

- в районах Константиновки и Удов; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука;

- в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Веселая, Николаевка Вторая, Зайцевое, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Роздолевка;

- в районах населенных пунктов Веселая, Николаевка Вторая, Зайцевое, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Роздолевка; на Авдеевском направлении - возле Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки;

- возле Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки; на Новопавловском направлении - в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара;

- в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара; на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Времевка, Малиновка, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Свободное Поле.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, россияне вели воздушную разведку беспилотниками - совершили 56 вылетов.

Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны в понедельник совершила семь ударов - поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны врага.

Кроме того, ВСУ поразили пункты управления различного уровня, районы сосредоточения живой силы оккупантов, а также вражеские средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также сообщается, что на освобожденных территориях продолжается зачистка и сохраняется высокий риск минной опасности. К тому же, фиксируются массовые преступления россиян на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

Представители военных администраций делают все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы из-за постоянных обстрелов, ракетных и авиационных удары захватчиков, отсутствие электроэнергии, а также отсутствие продуктов питания и лекарств на ранее захваченных территориях.

Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий.