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ВСУ отбили 2 попытки штурма и нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные в течение 16 сентября отразили 2 попытки штурма российских оккупантов на юге. В то же время ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Отмечается, что захватчики время от времени решаются на отчаяные попытки улучшить свое тактическое положение. Так, дважды в течение боевого дня противник попытался произвести штурмовые действия по направлениям:

  • Правдино - Степная Долина;
  • Архангельское - Ивановка.

В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, россияне успеха не имели и, понеся потери, отступили.

ВСУ поразили пункт управления врага в Херсоне

В ОК "Юг" также информируют, что нашей авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями - выполнено 250 огневых задач, в том числе по:

  • районах сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки;
  • пункте управления, непосредственно, в Херсоне;
  • станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке;
  • альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

В результате атак украинских воинов Россия потеряла 33 солдата, 2 танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет и 9 единиц авто-бронетехники.

Напомним, аналитики ISW считают, что Украина в начале сентября переломила ход войны. Однако, боевые действия могут затянуться до 2023 года .

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