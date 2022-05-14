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ВСУ отбили 10 атак оккупантов на Донбассе и уничтожили ряд вражеской техники

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loda.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные на Донбассе отбили 10 атак российских войск. Также были уничтожены танки, артиллерийские системы и бронированная техника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"На фронте Луганщины и Донетчины за сутки отбито 10 атак врага. Наши военнослужащие уничтожили пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники, семь вражеских автомобилей", - написал он.

Вместе с тем, по его словам, подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, как ранее стало известно, российские войска почти взяли под контроль город Рубежное. Вместе с тем в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

Добавим, перед этим попытка российских оккупантов отрезать Луганскую область и закрепиться на берегу реки Северский Донец была 9 мая - тогда украинские военные тоже разбили построен мост и удержали оборону.

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