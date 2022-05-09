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"Сегодняшний день решающий". Россия пытается отрезать Луганскую область, - ОВА

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 09 мая 2022 11:34
"Сегодняшний день решающий". Россия пытается отрезать Луганскую область, - ОВА Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска хотят отрезать Луганскую область от Украины. Оккупанты пытаются закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь к безопасным регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке. Российская армия пытается захватить "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Таким образом Украина может потерять единственный путь к другим областям, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь.

Глава области подчеркнул, что "сегодняшний день решающий", поскольку оккупанты соорудили понтонную переправу через Северский Донец, переправили часть техники и стараются закрепиться.

Позже в телемарафоне Гайдай добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшую неделю украинские военные отбили 71 вражескую атаку в Луганской области.

Кроме того, сегодня отменили эвакуацию из Луганской области через обстрелы пути Лисичанск-Бахмут.

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