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ЗСУ відбили 10 атак окупантів на Донбасі та знищили низку ворожої техніки

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loda.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові на Донбасі відбили 10 атак російських військ. Також були знищені танки, артилерійські системи та броньована техніка ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів", - написав він.

Разом з тим, за його словами, підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, як раніше стало відомо, російські війська майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас в Білогорівці несуть все більше втрат, через що цілий батальйон росіян вже відмовився йти в наступ.

Додамо, перед цим спроба російських окупантів відрізати Луганську область і закріпитися на березі річки Сіверський Донець була 9 травня - тоді українські військові теж розбили побудований міст і стримали оборону.

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