ЗСУ звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж оголошено, - Маляр

Українські військові звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж було офіційно оголошено Міністерством оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в Telegram .

Зазначимо, що сьогодні на брифінгу Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили від росіян вже 3 800 квадратних кілометрів. Було деокуповано більше 300 населених пунктів.

"Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - написала заступниця міністра оборони.

Вона додала, що 14 вересня будуть вже уточнені дані.