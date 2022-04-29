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ВСУ освободили село под Харьковом. Россия атаковала с него жилые массивы города, - ГУР

Фото: ВСУ освободили стратегически важный населенный пункт под Харьковом (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - указано в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

Напомним, также в Харьковской области Вооруженные силы Украины ликвидировали российский бомбардировщик Су-34.

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Харьков