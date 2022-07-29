ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении

Сообщается, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар" освобожден и окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении.

"Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", - говорится в сообщении.