ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку

Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне з сіл на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
Повідомляється, що нещодавно спільними зусиллями з 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар" звільнено і остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку.
"Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки і страшні спогади цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупанти захопили село Стряпівка під Соледаром, а до цього - селище Новолуганське біля Світлодарська.
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