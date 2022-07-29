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ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении

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Донецкая область, Пятница 29 июля 2022 17:11
ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении Фото: украинские военные выбили россиян из села на Донецком направлении (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов одно из сел в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Сообщается, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар" освобожден и окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении.

"Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что российские оккупанты захватили село Стряповка под Соледаром, а до этого - поселок Новолуганское возле Светлодарска.

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Вооруженные силы Украины Донецкая область
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