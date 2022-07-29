ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку

Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне з сіл на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Повідомляється, що нещодавно спільними зусиллями з 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар" звільнено і остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

"Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки і страшні спогади цивільного населення", - йдеться в повідомленні.