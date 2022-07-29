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ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку

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Донецька область, П'ятниця 29 липня 2022 17:11
ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку Фото: українські військові вибили росіян з села на Донецькому напрямку (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне з сіл на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Повідомляється, що нещодавно спільними зусиллями з 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар" звільнено і остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

"Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки і страшні спогади цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупанти захопили село Стряпівка під Соледаром, а до цього - селище Новолуганське біля Світлодарська.

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Збройні сили України Донецька область
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