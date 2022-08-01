С начала войны ВСУ освободили 46 населенных пунктов Херсонской области, - ОВА
С начала полномасштабного вторжения России, ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонской области. Однако населению все равно желательно дождаться полного освобождения и эвакуироваться в более безопасные регионы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия.
"В Херсонской области на сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере (области, - ред.), которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - заявил Бутрий.
По словам исполняющего обязанности главы Херсонской ОВА, на деоккупированных территориях, есть почти полностью разрушенные села, которые и в дальше обстреливаются российскими военными.
Также Бутрий отметил, что ситуация в области и в дальнейшем критическая. Он призвал горожан эвакуироваться в более безопасные регионы.
"Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области", - добавил Бутрий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинская авиация атаковала оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.
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