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С начала войны ВСУ освободили 46 населенных пунктов Херсонской области, - ОВА

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Понедельник 01 августа 2022 14:45
С начала войны ВСУ освободили 46 населенных пунктов Херсонской области, - ОВА Фото: ВСУ освободили 46 населенных пунктов Херсонской области (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России, ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонской области. Однако населению все равно желательно дождаться полного освобождения и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия.

"В Херсонской области на сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере (области, - ред.), которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - заявил Бутрий.

По словам исполняющего обязанности главы Херсонской ОВА, на деоккупированных территориях, есть почти полностью разрушенные села, которые и в дальше обстреливаются российскими военными.

Также Бутрий отметил, что ситуация в области и в дальнейшем критическая. Он призвал горожан эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области", - добавил Бутрий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинская авиация атаковала оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

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