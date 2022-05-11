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ВСУ освободили еще одно село под Харьковом

Фото: ВСУ освободили еще одну деревню под Харьковом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты прекратили наступательные действия и перешли к обороне, чтобы замедлить темы продвижения наших бойцов. Украинские военные освободили село Питомник Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины уволены населенный пункт Питомник Харьковской области", - пишет пресс-служба Генштаба.

Фото: село Питомник Харьковской области Google.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наши бойцы постепенно оттесняют оккупантов от Харькова.

Только вчера украинские бойцы освободили 4 села в Харьковской области. Речь идет о Черкасских Тишках и Русских Тишках, входящих в Циркуновскую общину, а также о селах Рубежное и Байрак.

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