Партизаны установили флаг Украины в селе в Луганской области

"Село Песчаное, Старобельский район утро 11 сентября 2022. У нас лучшие люди… умеют ждать и не терять веры", - написал он, опубликовав фото украинского флага, который подняли над населенным пунктом.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что российские оккупанты бегут из Луганской области.

Кроме того, Гайдай сообщал, что украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.

РБК-Украина писало о том, что вследствие успешного контрнаступления нашими воинами удалось деоккупировать уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Между тем военные уже взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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