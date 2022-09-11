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Партизаны установили флаг Украины в селе в Луганской области

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдая (t me dom_channel)
Автор: Валерия Полищук

Украинские партизаны установили в селе Песчаное Старобельского района Луганской области флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главі Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Село Песчаное, Старобельский район утро 11 сентября 2022. У нас лучшие люди… умеют ждать и не терять веры", - написал он, опубликовав фото украинского флага, который подняли над населенным пунктом.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что российские оккупанты бегут из Луганской области.

Кроме того, Гайдай сообщал, что украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.

РБК-Украина писало о том, что вследствие успешного контрнаступления нашими воинами удалось деоккупировать уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Между тем военные уже взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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