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ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

Фото: от Днепропетровской области отодвинули линию фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территориям Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ удалось освободить более 15 населенных пунктов в Херсонской области.

"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника", - заявил Вилкул.

Он добавил, что в освобожденных населенных пунктах специалисты восстанавливают инфраструктуру, прежде всего линии электропередач.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 12 апреля атаковали Днепропетровскую область с воздуха. Одну из ракет сбили.

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