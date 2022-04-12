ЗСУ звільнили 15 населених пунктів і відсунули лінію фронту від Дніпропетровської області

Українські військові відсунули лінію бойових дій від Дніпропетровської області. Тепер лінія фронту проходить територіями Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в ефірі телемарафону.
За його словами, ЗСУ вдалося звільнити понад 15 населених пунктів у Херсонській області.
"Завдяки доблесті наших військових лінія фронту знаходиться вже не на кордоні Криворізького району та Херсонської області, вона просунута значно далі в бік і проходить вже всередині Херсонської області. Звільнено понад 15 населених пунктів, вороги намагаються огризатися дуже серйозно, але наші військові дуже якісно знищують і техніку, і живу силу противника", - заявив Вілкул.
Він додав, що у звільнених населених пунктах фахівці відновлюють інфраструктуру, насамперед лінії електропередач.
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 12 квітня атакували Дніпропетровську область з повітря. Одну з ракет збили.
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