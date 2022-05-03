Враг несет потери. В Запорожской области продолжаются бои на подступах к Гуляйполю

В Запорожской области продолжаются бои на подступах к Гуляйполю и к востоку от него, враг терпит потери. На оккупированных территориях активно продолжает развиваться сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"В минувшие сутки спасатели службы по чрезвычайным ситуациям локализовали 2 пожара, причиной которых стали обстрелы мирного населения войсками РФ. В Орехове в результате вражеской атаки горело подсобное помещение СТО общей площадью 90 кв. м и пристройка к дому на площади 4 кв. м", - говорится в сообщении. Кроме того, пиротехники ГСЧС уничтожили в Запорожском районе вблизи Новояковловки 24 единицы остатков реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами современного производства.