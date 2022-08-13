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ВСУ опровергли заявления россиян об их "успехах" на Донбассе и рассказали о жестких боях

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Донбасс, Суббота 13 августа 2022 08:46
ВСУ опровергли заявления россиян об их "успехах" на Донбассе и рассказали о жестких боях Фото: командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский (facebook.com/easternbridgehead)
Автор: Мария Кучерявец

На востоке продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами. Не надо верить врагу о его якобы "молниеносных продвижениях" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и якобы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных" населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", - отметил Сырский.

При этом он подчеркнул, борьба идет истощительная и жестокая, она требует от наших мужчин и женщин максимального напряжения, невероятных физических и моральных усилий.

"Но необходимо критически относиться к поспешным заявлениям, особенно во враждебных источниках информации, и верить в наших героев", - подчеркнул Сырский.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, украинские военные успешно остановили вражеское наступление в Донецкой области в направлении Сторожево-Новоселка и отбросили оккупантов назад.

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