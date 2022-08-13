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ЗСУ спростували заяви росіян про їх "успіхи" на Донбасі та розповіли про жорсткі бої

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Донбас, Субота 13 серпня 2022 08:46
ЗСУ спростували заяви росіян про їх "успіхи" на Донбасі та розповіли про жорсткі бої Фото: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський (facebook.com/easternbridgehead)
Автор: Марія Кучерявець

На сході тривають жорстокі бої з російськими окупантами. Не треба вірити ворогу про його начебто "блискавичні просування" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", - зазначив Сирський.

При цьому він підкреслив, боротьба йде виснажлива і жорстока, вона вимагає від наших чоловіків та жінок максимального напруження, неймовірних фізичних та моральних зусиль.

"Але необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв", - наголосив Сирський.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, українські військові успішно зупинили ворожий наступ у Донецькій області в напрямку Сторожеве-Новосілка і відкинули окупантів назад.

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