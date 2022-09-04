ВСУ ограниченными атаками под Запорожьем препятствуют развертыванию войск РФ, - ISW
Фото: украинские военные (Getty Images)
Украинские военные ограниченными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Ключевые выводы аналитиков института:
- Представители Украины заявили, что продолжающееся украинское контрнаступление является методической операцией по умышленному ухудшению состояния российских сил и материально-технического обеспечения на юге, а не операцией, направленной на освобождение больших территорий.
- Возможно, Кремль ужесточает требования к самоцензуре среди российских блогеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.
- Украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и что украинские войска сосредотачиваются на нанесении ударов по российским наземным линиям связи, скоплению техники и живой силы, а также логистическим узлам вдоль Южного направления.
- Кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области.
- Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк.
- Украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы воспрепятствовать развертыванию российских войск.
- Власти РФ продолжают формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы во избежание общей мобилизации.
- Российские оккупационные власти пытаются охватить основные услуги на оккупированных территориях Украины.
Напомним, ранее в ISW прогнозировали, что усталость россиян от войны будет мешать вербовке, а ложных заявлений Кремля о ситуации под Херсоном будет все больше.
Сроки и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.