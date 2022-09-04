ЗСУ обмеженими атаками під Запоріжжям перешкоджають розгортанню військ РФ, - ISW
Фото: українські військові (Getty Images)
Українські військові в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Представники України заявили, що тяглий український контрнаступ є методичною операцією з умисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.
- Можливо, Кремль посилює вимоги до самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
- Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на ударах по російських наземних лініях зв'язку, скупченню техніки і живої сили, а також логістичних вузлах уздовж південного напрямку.
- Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході і в центрі Херсонської області.
- Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута і на північ і південний захід від міста Донецьк.
- Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення на заході Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.
- Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства і в'язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.
- Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.
Нагадаємо, раніше в ISW прогнозували, що втома росіян від війни заважатиме вербуванню, а неправдивих заяв Кремля про ситуацію під Херсоном буде все більше.
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