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ЗСУ обмеженими атаками під Запоріжжям перешкоджають розгортанню військ РФ, - ISW

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Запорізька область, Неділя 04 вересня 2022 05:56
ЗСУ обмеженими атаками під Запоріжжям перешкоджають розгортанню військ РФ, - ISW Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Представники України заявили, що тяглий український контрнаступ є методичною операцією з умисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.
  • Можливо, Кремль посилює вимоги до самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
  • Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на ударах по російських наземних лініях зв'язку, скупченню техніки і живої сили, а також логістичних вузлах уздовж південного напрямку.
  • Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході і в центрі Херсонської області.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута і на північ і південний захід від міста Донецьк.
  • Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення на заході Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.
  • Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства і в'язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.
  • Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше в ISW прогнозували, що втома росіян від війни заважатиме вербуванню, а неправдивих заяв Кремля про ситуацію під Херсоном буде все більше.

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