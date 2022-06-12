ВСУ одним выстрелом ликвидировали российскую колонну возле Лисичанска (видео)
Фото: ВСУ ликвидировали российскую колонну (скриншот из видео/Facebook)
Возле Лисичанска Луганской области украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное ВСУ в Facebook.
"Остановили движение колонны оккупантов под Лисичанском..." - говорится в подписи к кадрам.
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Лисичанске (Луганская область).
Отметим, российские военные обстреливают Лисичанск (Луганская область) из крупного калибра. Жителям города опасно находиться даже в укрытиях.
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