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ВСУ одним выстрелом ликвидировали российскую колонну возле Лисичанска (видео)

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Луганск, Воскресенье 12 июня 2022 12:26
ВСУ одним выстрелом ликвидировали российскую колонну возле Лисичанска (видео) Фото: ВСУ ликвидировали российскую колонну (скриншот из видео/Facebook)
Автор: Наталия Гурковская

Возле Лисичанска Луганской области украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное ВСУ в Facebook.

"Остановили движение колонны оккупантов под Лисичанском..." - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Лисичанске (Луганская область).

Отметим, российские военные обстреливают Лисичанск (Луганская область) из крупного калибра. Жителям города опасно находиться даже в укрытиях.

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