В ВСУ объяснили, почему Россия увеличила обстрелы по Николаеву

Россияне постоянно обстреливают Николаев, чтобы морально давить на мирных жителей. Оккупанты хотят, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности, стремятся создать иллюзию, что Николаев в опасности.

По ее словам, расстояние от линии соприкосновения до Николаева большое. То есть, чтобы обстреливать город, нужно использовать серьезную артиллерию.

"Они хотят психологически давить на мирное население, чтобы люди не чувствовали себя защищенными. Чтобы Николаев не чувствовал себя крепостью, сдерживающей наступление на юг. А в регионах, находящихся в еще более глубоком тылу, не было ощущения защищенности и был страх, что вот-вот та самая "вторая армия мира" прорвется к тем регионам, о которых она мечтает", - сказала Гуменюк.