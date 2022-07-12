UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ после Новой Каховки уничтожили еще один российский склад под Херсоном

Фото: украинская артиллерия бьет по российским складам (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины после Новой Каховки уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.

Также сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонНовая Каховка