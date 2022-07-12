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ЗСУ після Нової Каховки знищили ще один російський склад під Херсоном

Фото: українська артилерія б'є по російських складах (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України після Нової Каховки знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Відразу за точним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ прицільно влучив в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися більше 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.

Також повідомлялося, що вибухи тривали всю ніч і ранок.

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Збройні сили УкраїниХерсонНовая Каховка