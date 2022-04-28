"ВСУ несут серьезные потери". РосСМИ разгоняют новый фейк об Украине

Российские пропагандисты распространяют ложную информацию о серьезных потерях украинских военных. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уверяют, что это не что иное, как дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение Центра.

"Пропаганда рф, ссылаясь на непонятных военных экспертов, сообщает, что "киевский режим начал забрасывать на Донбасс подразделения территориальной обороны из Западной Украины, поскольку Вооруженные силы Украины несут серьезные военные потери на поле боя", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, что это не единственная ложь России. Также, например, "руководители"-коллаборанты Херсонской области заявили, что "возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено". Это тоже фейк.