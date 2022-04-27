РосСМИ разгоняют фейк об атаке украинских беспилотников на Энергодар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi .

"Вероятно, под таким "соусом" они (россияне) хотят скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на территории Запорожской АЭС и самого города-спутника станции", - отмечается в сообщении.

Напомним, на днях над Запорожской АЭС был замечен пролет двух российских крылатых ракет. А до этого российские оккупанты запускали крылатые ракеты над Хмельницкой АЭС.

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