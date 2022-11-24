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ВСУ необходимо продолжать наступление зимой, - Уоллес

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Лондон, Четверг 24 ноября 2022 20:27
ВСУ необходимо продолжать наступление зимой, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинским военным необходимо продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Beast.

"Учитывая преимущества, которые украинцы имеют в подготовке, оборудовании и высокое качество военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику движения в течение зимы", - отметил министр обороны Британии.

По его словам, такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми он общается почти каждую неделю.

Уоллес также подчеркнул, что украинские военные уже получили 300 тысяч комплектов зимней формы.

"У них есть 300 тысяч единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это важная необходимость для любого зимнего наступления", - добавил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ зимой будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники" благодаря поддержке, которую оказали США.

Напомним, по данным британской разведки, зима сильно повлияет на условия, в которых идет российско-украинская война. Дополнительные трудности снизят и так невысокий моральный дух российской армии.

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