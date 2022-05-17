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В ВСУ назвали потери оккупантов на юге Украины за день и последствия удара в Чернобаевке

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные совместно с авиацией Воздушных сил на южных рубежах обороны нанесли за минувшие сутки более 100 поражений позиций российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки. "Успокоено" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72, ​​и другая бронированная техника", - говорится в ночной сводке.

Также военные отметили, что Силы обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, и напомнили о важности соблюдения алгоритма действий во время воздушной тревоги, ограничений выхода на побережье и лесные массивы.

Так, за прошедший день, 16 мая, противник вдоль линии соприкосновения в этих регионах активности не проявлял, однако были совершены ракетные атаки, в частности, по Николаевской и Одесской области.

В результате удара российскими самолетами стратегической авиации по Одесской области был поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены также несколько соседних частных зданий.

"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты", - говорится в публикации.

А при повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета противника была сбита силами нашей противовоздушной обороны.

Кроме того, в понедельник был обстрелян центральный район Николаева реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов. В результате были повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, пострадал торговый центр, автотранспорт, газовод.

"Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС", - добавили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что 15 мая украинские военные в 20-й раз ударили по вражеским складам с боеприпасами в Чернобаевке. А прошлый, 19-й сокрушительный удар в том же районе, состоялся 12 мая.

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