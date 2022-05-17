У ЗСУ назвали втрати окупантів на півдні України за день і наслідки удару в Чорнобаївці

"Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. "Вгамовано" 29 рашистів, знищений зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72, та інша броньована техніка", - йдеться в нічному зведенні.

Також військові зазначили, що Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, і нагадали про важливість дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень виходу на узбережжя і лісові масиви.

Так, за минулий день, 16 травня, противник уздовж лінії зіткнення в цих регіонах активності не виявляв, проте були здійснені ракетні атаки, зокрема, по Миколаївській та Одеській області.

В результаті удару російськими літаками стратегічної авіації по Одеській області був вражений об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані також кілька сусідніх приватних будівель.

"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об'єкти", - йдеться в публікації.

А при повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракета противника була збита силами нашої протиповітряної оборони.

Крім того, в понеділок був обстріляний центральний район Миколаєва реактивними системами залпового вогню з використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів. В результаті були пошкоджені зупинки громадського транспорту, розбиті кілька приватних магазинів, постраждав торговий центр, автотранспорт, газовід.

"Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС", - додали в ОК "Південь".