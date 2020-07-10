В ВСУ назвали количество российских военных в Крыму

На территории оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысяч военных - сухопутная группировка.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных, - ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", - сказал он.

Напомним, по словам Наева, ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину.

Ранее Наев заявлял, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет.

Так Наев ответил на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о том, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.