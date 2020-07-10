В ВСУ назвали количество российских военных в Крыму

Фото: Сергей Наев (facebook.com/OperationalCommandEast)

Сухопутная группировка ВС РФ в Крыму составляет 11,5 тысяч военных

На территории оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысяч военных - сухопутная группировка.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных, - ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", - сказал он.

Напомним, по словам Наева, ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину.

Ранее Наев заявлял, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет.

Так Наев ответил на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о том, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.