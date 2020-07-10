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У ЗСУ назвали кількість російських військових в Криму

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 02:59
У ЗСУ назвали кількість російських військових в Криму
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/OperationalCommandEast)
Автор: Надія Собенко

Сухопутне угруповання ЗС РФ в Криму складає 11,5 тисяч військових

На території окупованого Криму знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців. З них 11,5 тисяч військових - сухопутне угруповання.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв в ефірі ток-шоу "Право на владу".

У ЗСУ назвали кількість російських військових в Криму

"Так, ці відомості відповідають дійсності. Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисяч осіб. Йдеться про весь склад (32,5 тисячі російських військових, - ред.) на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону", - сказав він.

Нагадаємо, за словами Наева, ВСУ розглядають кілька можливих сценаріїв вторгнення Росії в Україну.

Раніше Наївши заявляв, що станом на сьогодні безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації немає.

Так Наївши відповів на слова командувача ВМС України Олексій Неижпапы про те, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

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