В ВСУ назвали количество российских ракетных кораблей в Черном море

В Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Всего Россия может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.
"Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черном море Россия усилила флот тремя большими десантными кораблями.
Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.
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