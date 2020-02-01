В ВСУ назвали имя погибшей на Донбассе боевого медика

В результате вражеского обстрела, который произошел 1 февраля вблизи Новотошковского, погибла боевой медик, сержант 93-й отдельной механизированной бригады Клавдия Сытник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 93-й ОМБр в Facebook.

Как сообщается, погибшая медик присоединилась к армии в 2017 году. Сначала она служила в 54-й ОМБр, а в октябре 2019 года перешла в 93-ю бригаду. Боевой медик погибла в результате смертельного ранения осколком в грудную клетку.

"Она погибла от сквозного осколочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарства больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты. В то время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита наш медик", - рассказали в бригаде.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Новотошковского в результате обстрела погибла боевой медик. В штабе отмечали, что медик получила смертельное ранение во время доставки медикаментов на позиции.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 12 час боевики один раз открывали огонь по украинским военным. Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в районе Красногоровки.