В ВСУ назвали 2018-й годом масштабного строительства военной инфраструктуры

Масштабы развития являются крупнейшими за все годы независимости

Для Вооруженных сил Украины 2018-й является годом масштабного строительства военной инфраструктуры. Об этом заявил замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает пресс-служба Министерства обороны.

По его словам, масштабы развития являются крупнейшими за все годы независимости украинского государства. Чергинец отметил, что восстановление инфраструктуры военных городков ВСУ продолжается со второй половины 2016 года.

"Восстановление инфраструктуры военных городков Вооруженных сил Украины продолжается, начиная со второй половины 2016 года. Масштабы работ, которые сейчас проводятся в Вооруженных силах, крупнейшие за все годы независимости Украины", - отметил представитель ВСУ.

Он напомнил, что сейчас происходит строительство 184 общежитий для проживания военных-контрактников. Также строятся три современных комплексных лагерных городка на Широком лану, Яворивском полигоне и для подразделения морской пехоты Дачное-2 в Одесской области.

Также проходит восстановление 52-х столовых воинских частей, которые в этом году переходят на новую систему продовольственного обеспечения по каталогу продуктов питания, и восстановление инфраструктуры военных городков новосозданных воинских частей.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак призывает Военную прокуратуру, НАБУ и Национальную полицию расследовать срыв строительной компанией "Рост" строительства жилья для военных.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство общежитий для военнослужащих является самым масштабным за всю историю ВСУ.