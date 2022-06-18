ВСУ нацелены выйти в тыл войскам противника на Славянском направлении, - Генштаб

С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы враг планирует прокладку дополнительных железнодорожных путей. Российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении основные усилия войска противника продолжают сосредоточиваться на ведении наступления в направлении Славянска, бои продолжаются. Армия РФ осуществляла систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

На Северодонецком направлении противник продолжает бить из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.

Продолжаются боевые действия за Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах сел Золотое, Спорное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое. Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери.

На Южнобужском направлении с целью сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно войска РФ продолжают минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.