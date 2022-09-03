ЗСУ наступають на трьох напрямках у Херсонській області, - британська розвідка

Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як відзначаються в британській розвідці, оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити будь-які сили оперативного резерву, які вони можуть створити.

"Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити проломи мобільними резервними підрозділами.

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