ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ наступають на трьох напрямках у Херсонській області, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Субота 03 вересня 2022 09:14
ЗСУ наступають на трьох напрямках у Херсонській області, - британська розвідка Фото: наступ ЗСУ в Херсонській області ведеться на трьох напрямках (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах", - йдеться у зведенні.

Як відзначаються в британській розвідці, оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити будь-які сили оперативного резерву, які вони можуть створити.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити проломи мобільними резервними підрозділами.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсон
NEWS
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"