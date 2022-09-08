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ВСУ наступают в Херсонской области, разрушая понтонные переправы врага, - британская разведка

Фото: Наступление ВСУ в Херсонской области продолжается (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Херсонской области украинские бригады продолжают вести наступательные операции. ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, переправа в Дарьвке является одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.

"Систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам переходов продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки: это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ уничтожили понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов является наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на трех направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

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Вооруженные силы УкраиныХерсон