Украинское наступление в Херсонской области продолжатся, - британская разведка
В минувшие выходные наступательные действия Вооруженных сил Украины в Херсонской области продолжались. Российская армия теряет беспилотники и тактическую осведомленность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 5 сентября сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в день в течение августа. 21 августа 2022 года украинские силы сообщили о том, что сбили три российских тактических БПЛА "Орлан-10" за один день.
По данным британской разведки, в последние годы российская доктрина отводила все более заметную роль БПЛА, в частности, для определения целей для артиллерийских ударов. БПЛА могут быть уязвимы как к кинетическому воздействию, когда их непосредственно сбивают, так и к радиоэлектронным помехам.
"Учитывая боевые потери, вполне вероятно, что Россия изо всех сил пытается поддерживать запасы БПЛА, что усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций. Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции", - считают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, несмотря на эффект недавних украинских наступательных действий на южном фронте, основной целью России в Украине остается наступательная операция на Донбассе.
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